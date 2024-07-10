İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası: 7 kentte "kırmızı" alarm verildi

İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte "kırmızı" alarm verildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.

Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.

Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.

Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.