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        Haberler Dünya İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası: 7 kentte "kırmızı" alarm verildi | Dış Haberler

        İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası: 7 kentte "kırmızı" alarm verildi

        İtalya'da Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren etkili olacak sıcaklar sebebiyle başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:49
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        7 kentte 'kırmızı' alarm
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        İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın için 7 kentte "kırmızı" alarm verildi.

        İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı.

        Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi.

        Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.

        Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.

        Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #italya
        #hava durumu
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