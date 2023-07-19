İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle verilen kırmızı alarm sürüyor: Bazı noktalarda sıcaklık 47 dereceyi buldu!

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Elektrik dağıtım şebeke operatörü Terna'nın verilerine göre, hava sıcaklığının yüksek olduğu 17 Temmuz'da elektrik tüketimi günlük 56,67 gigavat ile "bu yılın en üst seviyesine" ulaştı.