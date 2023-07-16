İtalya'da aşırı sıcaklar sebebiyle 16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"

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The Guardian'a konuşan Borgia, "Ben böyle bir şey yaşamadım, sıcaklığı hiç bu kadar kötü yaşamamıştım, bu normal değil. Haziran ayında şiddetli yağmur yağdı ve sonra birdenbire 40 derece oldu. Şimdi gelecek hafta daha da kötü olacağını söylüyorlar." dedi.