SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İtalya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İtalya'da faciaya neden olan köprü yıkılacak!

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde bir kısmı çöken Morandi Köprüsü’nün yıkılacağını duyurdu

15.08.2018 - 12:09 | Güncelleme: AA

Rixi, "Trafiğin üzerinde ciddi sonuçları olacak ve vatandaşlarla şirketler için de sorun teşkil edecek ama Morandi Köprüsü’nün tamamı yıkılmak zorunda. Ayrıca öyle bir köprü yıldırım veya fırtına nedeniyle yıkılmaz, bu olayda suçlu olanlar bulunmalı." ifadelerini kullandı.

OLAYDA 35 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI 

Dün A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmının çökmesiyle çok sayıda aracın zemine düştüğü, bazı araçlar ile civardaki binaların da köprünün enkazında kaldığı olayda, 35 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren kişilerden 3'ünün 8, 12 ve 13 yaşında çocuklar olduğu belirtilen faciada, 3 kişinin ise kimliğinin belirlenemediği aktarıldı.

Faciada 12'si ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin gece saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.

Ayrıca kaybolanlar da olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının hem enkaz alanında hem de nehir yatağında sürdüğü bildirildi.

Başbakan Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio ile Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli de bugün Cenova’da olacak.

Conte, hastanedeki yaralıları ziyaret edecek, yerel yetkililerle ve bakanlarla bir araya gelecek.

ÇÖKME RİSKİ DEVAM EDİYOR 

Öte yandan, köprünün diğer kısımlarının da çökme riski bulunuyor. Cenova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu sebeple civardaki 11 bina ile 440 kişi tahliye edildi. Tahliyeler devam ettiği için bu sayının daha da artabileceği belirtiliyor. Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmur ve fırtınanın da etkili olduğu vurgulanıyor.

Görgü tanıklarından biri, köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü anlattı.

Edinilen bir diğer bilgiye göre, 2011 yılında hazırlanan bir raporda köprünün çürüdüğü bilgisi yer aldı. Bir İtalyan karayolu şirketinin hazırladığı raporda, "Araç kuyrukları ve trafiğin boyutu, özellikle kalabalık saatlerdeki yoğun talep nedeniyle Morandi viyadüğünün günden güne çürümesine neden oluyor." ifadesine yer verildi.

ÇALIŞMA BAKANI KÖPRÜNÜN BAKIMINI YAPAN ŞİRKETİ SUÇLADI 

Köprünün idare ve bakımını yürüten Autostrade per l'Italia şirketi, köprünün tabanının sağlamlaştırılması için çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü ve köprü ile köprüdeki çalışmaların sürekli gözlem ve denetim altında olduğunu savunuyor.

Ancak Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, sorumlunun şirket olduğunu vurguladı.

Di Maio, "İdarecilerin adı soyadı belli, Autostrade per l'Italia. Yıllarca bireylerin idaresinin daha iyi olacağı söylendi. Ama yetkili kişi bize kalkmış köprünün sağlam olduğunu söylüyor. Bunlar bahane. Autostrade'nin bakımı yapması gerekiyordu ama yapmadı. İstifa etmeleri gerekiyor." dedi.

Ulaştırma Bakanı Toninelli'nin gerekli süreci başlattığını belirten Di Maio, hem vatandaşların mağdur olmaması hem de şehrin bir an önce normale dönmesi için gerekli bütün çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Dün İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Köprünün bazı araçlar ile binaların üzerine yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti. Olayda 35 kişi hayatını kaybetmiş,15 kişi de yaralanmıştı.

Köprü, alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X