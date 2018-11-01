Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar meydana gelen can kayıplarının nedenlerinin fırtına yüzünden devrilen ağaçlar, su baskınları, toprak kaymaları olduğu bildirildi. Yerel medyada çıkan haberlere göre dün Brescia şehrinde kötü havada yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 12’ye çıktı. Pazar günü Calabria bölgesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişiden ise hala haber alınamadığı belirtildi.

Ülkenin güneybatısındaki Calabria bölgesinde kaybolan kişinin de yelkenlisini fırtınanın vurduğu bir "Türk internet sitesi yöneticisi" olduğu bilgisi paylaşıldı. Kaybolan kişinin kimliği açıklanmadı.

Fırtınanın etkilediği Venedik'te de insanlar diz boyuna yükselen sularda yürürken, sel sularının San Marco Bazilikası'nın kıymetli mermerleri ve mozaiklerine zarar verdiği bildirildi. Fırtınanın ülkede tahmini olarak 1 milyar euro hasara yol açtığı kaydedildi.

BERLUSCONI AİLESİNİN YATI İSKELENİN ÜZERİNE YIKILDI

Rüzgar hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı yer, kuzeydeki Cenova kentini de içine alan Ligurya bölgesi oldu.

Ligurya'daki Rapallo kentinde bulunan yat limanında birçok yat fırtına nedeniyle çarptıkları iskelenin üzerine yıkıldı.

Yatlardan birinin ülkenin eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin ailesine ait olduğu bildirildi.

İtalya’nın çeşitli bölgelerinde bazı kişiler tahliye edilirken, bazı bölgelerde heyelan meydana geldi ve elektrik kesintileri yaşandı.

VENEDİK SULAR ALTINDA KALDI

İtalya’nın kanallar şehri Venedik'te şiddetli yağışlar yüzünden yükselen sel suları nedeniyle şehrin yüzde 75'inin sular altında kaldığı belirtildi.

Geçmişteki kayıtlara göre suların tarihte 5 kez 150 santimetreye ulaştığı Venedik'te, kuzeyde yükselen suların 156 santimetreye ulaşması nedeniyle turistlerin St. Mark meydanına girmesi yasaklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ