İtalyan polisi, doktor kontrolünde kemiklerini kırdıkları yoksul ve meczup kişiler için 'Araba kazasında bu hale geldiler' yalanını uydurarak sigorta şirketlerinden milyonlarca euro tazminat almakla suçlanan 34 kişiyi gözaltına aldı

Sicilya adasındaki Palermo kentinde bir operasyon düzenleyen polisler, bunun ilk olarak dolandırıcılığa dahil olan bir kişinin ölümü üzerine fark edildiğini açıkladı.

Polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre suç örgütleri bu yöntemde kullanmak için özellikle 100 euro vererek ikna ettikleri uyuşturucu bağımlıları, alkolikler, akli dengesi yerinde olmayanlar ve maddi açıdan yardıma muhtaç insanları hedef aldı.

50'den fazla kişinin apartmanlarda veya depolarda ayarlanan mekanlara götürülerek anestezi verildikten sonra büyük taşlarla kol veya ayaklarının kırıldığı, sahte trafik kazaları yalanı için ise özellikle kameraların olmadığı yerlerin seçildiği ve yılda 2 milyon euro'dan fazla gelir elde ettikleri açıklandı.