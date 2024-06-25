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        Haberler Dünya İtalya'da kolu kesilince sokakta ölüme terk edilen işçi için "adalet yürüyüşü" | Dış Haberler

        İtalya'da kolu kesilince sokakta ölüme terk edilen işçi için "adalet yürüyüşü"

        İtalya'nın Latina kentinde Hindistan vatandaşı tarım işçisi Satnam Singh'in kolunun kesildiği kaza sonrasında sokak ortasında bırakılması ve daha sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle "adalet yürüyüşü" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:44 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:44
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        İtalya'da başkent Roma'nın 70 kilometre güneyindeki Latina kentinde Satnam Singh isimli 31 yaşındaki göçmen işçinin 17 Haziran'da çalıştığı çiftlikte kolunu iş makinesine kaptırarak ağır yaralanması ve sonrasında işvereni tarafından sokak ortasına bırakıldığı iddiaları ülke gündeminde tartışılıyor.

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        Singh'in hayatını kaybetmesinin ardından Latina ve civarında yaşayan Hint toplumuna mensup göçmen işçiler kentte "Satnam için adalet istiyoruz" başlığıyla yürüyüş düzenledi. Sendikalar da greve giderek yürüyüşe destek verdi.

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        Gösteriye katılanlar, Satnam Singh'in hayatını kaybetmesine ve ülkede göçmen tarım işçilerinin son derece kötü şartlarda çalıştırılmasına tepki gösterdi.

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        Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşün sonunda konuşan Lazio Bölgesi Hint Topluluğu Başkanı Gurmukh Sing, "Biz işyerinde haklarımızı istiyoruz, adalet istiyoruz. Satnam’ın yaşadıklarının bir daha yaşanmamasını istiyoruz." dedi.

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        Latina Belediye Başkanı Matilde Celentano da "Yarın başka bir Satnam'ın ölmesine engel olmak için mümkün olan her şeyi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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        Protestoya grev yaparak destek veren sendika temsilcileri de Satnam Singh'in durumunda olan binlerce göçmen tarım işçisinin yasal haklarıyla ilgili yapısal ve somut değişiklikler talep etti.

        Bu arada, Satnam Singh hakkındaki ön otopsi raporunda, göçmen işçinin aşırı kan kaybından yaşamını yitirdiği belirtildi.

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        Roma'nın güneyinde çok sayıda göçmen tarım işçisinin yaşadığı Latina'da bir çiftlikte çalışan Satnam Singh, 17 Haziran'da kolunu iş makinasına kaptırmıştı. Ağır yaralı Singh'i hastaneye götürmek yerine sokak ortasında bıraktığı iddia edilen İtalyan işveren Antonello Lovato hakkında kasıtsız öldürme, iş yeri güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ihlal etme ve yardım etmeme nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

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        Singh'in ölümünün ardından İtalya'da yaygın olan göçmen tarım işçilerinin çalışma koşulları yeniden tartışma konusu haline gelmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #italya
        #İşçi hakları
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