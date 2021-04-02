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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Şubat 2020'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 328 oldu.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini aştı
AA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 331 bin 154 testte 21 bin 932 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 629 bine ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 565 bin 295'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 704'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise dünden bugüne 481 artarak 110 bin 328'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 620 artışla 2 milyon 953 bin 377'ye ulaştı.

PASKALYA YORTUSU SIRASINDA TÜM ÜLKE KIRMIZI BÖLGE OLACAK

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, bu geceden itibaren Paskalya Yortusunun kutlanacağı salı gününe kadar İtalya geneli kırmızı bölge ilan edilerek sıkı tedbirler uygulanacak.

Serbest dolaşımın acil durumlar haricinde kısıtlandığı, restoran-bar-kafe ve mağazaların kapalı olduğu uygulamayla virüsün Paskalya boyunca yayılmasının önüne geçilmek isteniyor.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, haftalık salgın değerlendirme raporunu sunarken, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının martın ilk haftasında 1,08 iken, 10-23 Mart döneminde 0,98'e gerilediğini belirtti.

Brusaferro, bununla beraber, yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun endişe verici boyutta olduğunu söyledi.

Ayrıca ISS raporunda, Kovid-19'dan ölenlerin yaş ortalamasının 81 olduğu bilgisi de paylaşıldı.

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