İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria, İtalya'nın gelecek sene bütçe planını açıklamak üzere AB Komisyonu'na hitaben bir mektup kaleme aldı.

Tria, mektupta, "Bütçe, İtalya veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinin finansal istikrarını riske atmıyor. İtalyan ekonomisinin güçlendirilmesinin, tüm Avrupa ekonomisinin çıkarına olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin hedeflere uyulması maksadıyla açığın veya borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranlarının planlandığı şekilde gitmemesi halinde müdahale için gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Tria, hükümetin bilinçli olarak İstikrar ve Büyüme Paktı ile uyumlu olmayan bir mali politika yaklaşımı benimsediğini anlattı.

Bunun zor ancak kriz öncesi gayri safi yurtiçi hasıla seviyelerine gelinebilmesi için gerekli bir karar olduğunu aktaran Tria, hükümetin muhataplarıyla yapıcı diyaloğu sürdüreceğini bildirdi.

Bugüne kadar bütçenin sadece sayısal verileriyle ilgilenildiğine, bütünleyici parçasını oluşturacak yapısal reformların gündeme gelmediğine dikkati çeken Tria, bu reformların vatandaşların, iş ve yatırımcıların algı ve davranışlarında büyük bir etki oluşturacağına işaret etti. Tria, kamu borcunun azaltılması için büyümenin uyarılması gerektiğini belirtti.

"MEKTUPTA AB'YE BÜTÇEMİZİ AÇIKLADIK"

Roma'daki Yabancı Basın Birliği'nde konuşan Başbakan Giuseppe Conte de ülkesinin gelecek sene bütçe taslağının, hükümetin planlarına göre düzenlendiğini ancak aynı zamanda AB ile konu üzerinde konuşmaya istekli olduklarını söyledi.

AB Komisyonu'nun İtalya'nın gelecek yıl bütçe taslağına ilişkin görüşlerine verdikleri cevap mektubuna değinen Conte, şöyle konuştu:

"AB'ye yönelik mektupta bütçemizi açıklamak istedik. Bu mektupta, (bütçeyi) neden bu şekilde düzenlediğimizi, ekonomik politikamızın istikametini ve ulaşmak istediğimiz hedeflerimizi açıkladık. Ancak yine de Avrupa Komisyonu ile diyaloğu sürdürmek adına bir masanın etrafında toplanmayı istiyoruz. (Bütçe) Komisyon tarafından reddedilirse, beraberce masaya oturup işleri değerlendireceğiz."

AB kurumlarıyla yapıcı bir diyalog sürdürmek istediklerini belirten Conte, ancak AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger'in açıklamasına atıfla, bir AB Komisyon üyesi bütçe taslağını okumadan reddedileceğini söylerse, bunun ön yargılı ve kabul edilemez olacağını vurguladı.

Bütçede verilmesi planlanan yüzde 2,4'lük açığın maksimum değer olduğunu hatırlatan Conte, bütçe uygulanırken de içeriğin değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek sene için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için gayrisafi yurt içi hasılaya oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

İtalya'nın bu bütçe planına AB kurumlarından ve üye ülkelerden olumsuz tepki ve eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, perşembe günü İtalyan hükümetine gönderdiği mektubunda "İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun Paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını" vurgulamıştı.

Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan İtalya'nın borcunu, AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. Yunanistan'ın kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

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