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HaberlerDünyaİtalya'dan Libya'daki toplu mezarlara ilişkin soruşturma çağrısı - Haberler
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İtalya'dan Libya'daki toplu mezarlara ilişkin soruşturma çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın Terhune kentinde bulunan çok sayıda toplu mezar için "bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu.

Libya
AA

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezarlar için "bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan hükümeti, Terhune bölgesindeki çok sayıda toplu mezarın bulunmasından ötürü dehşete düştüğünü belirtiyor." ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) konuya ilişkin açıklamaları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya, sorumluların belirlenmesi ve cezalandırılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor. İtalya, Libya'daki çatışmaya karışan tüm tarafları 'insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak saygı duymaya' çağırıyor."

Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu kentteki bir hastanede 106 cansız beden bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

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