İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! 0:00 / 0:00

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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişleri'ne çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ifadelere Twitter'dan şu yanıtı verdi:

"Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz."

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 8, 2021

"BİZDEN DİKTATÖR ÇIKMAZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da şu yorumda bulundu:

"İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın."

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 8, 2021

DRAGHI'NİN KÜSTAH İFADELERİ

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasını eleştirerek, Erdoğan hakkında "diktatör" şeklinde küstahça ifades kullanmıştı.