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İtalya polisinden terör örgütü YPG/PKK mensubuna operasyon

İtalya'nın batısındaki Sardinya adasındaki terörle mücadele ekipleri, terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu belirlenen bir İtalyan'ın evinde arama yaptı ve pasaportuna el koydu.

15.09.2018 - 13:41 | Güncelleme: AA

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin batısındaki Sardinya adasında polisin terörle mücadele biriminin "yurt dışındaki savaş faaliyetleri" kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu tespit edilen bir İtalyan yabancı savaşçı ile diğer iki İtalyan'ın evlerinde arama yapıldı.

Polisin kıskaca aldığı üç kişinin Sardinya adasının orta kısmındaki Nuoro ile güneyindeki Cagliari'de ikamet ettiği belirlendi.

Bu üç kişiden YPG/PKK mensubu olduğu netleşen Pierluigi Caria isimli teröristin ise yakın zamanda Irak'a oradan da Suriye'ye gideceği tespit edildi.

Bu nedenle örgüt mensubu Caria'nın pasaportuna Cagliari Mafyayla Mücadele Müdürlüğünce önleyici tedbir kapsamında el konuldu.

İKİ TERÖRİST BİR FOTOĞRAFTAN TESPİT EDİLDİ 

Üç kişiye karşı yürütülen soruşturmanın iki YPG/PKK örgüt mensubunun bulunduğu bir fotoğrafın yayılmasının ardından başlatıldığı öğrenildi.

Fotoğrafta, yüzleri yarı kapalı şekilde bulunan ve kamuflaj kıyafetleri giyen iki örgüt mensubundan birinin kalaşnikof silahı taşıdığı, diğerinin ise sol yumruğu havada şekilde görüldüğü bilgisi paylaşıldı. 

Kimlik tespitinin, fotoğrafta örgüt mensuplarının arkalarında bulunan Fransa Bretonya'da bulunan sözde "faşizm karşıtı" bir örgüte ait bayrak ile Sardinya bayrağından yola çıkılarak yapıldığı aktarıldı.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ 

Fotoğrafta yüzleri kapalı şekilde görülen iki teröristin Fransız Olivier Francois Jean Le Clainche ile İtalyan Pierluigi Caria olduğu belirlendi.

"Kendal Breizh" kod adlı Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütü YPG/PYD/PKK’ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Şubat’ta etkisiz hale getirilmişti.

Caria ise İtalyan Ceza Kanunu'nun "terörizm ve devleti yıkma amacıyla şiddet içerikli eylemlerde bulunmayı" düzenleyen 270. maddesi kapsamında suçlanıyor.

270. madde, "yabancı bir devlet, kurum veya uluslararası kuruluşa karşı terörizm amacıyla işlenen şiddet içerikli eylemleri" de kapsıyor.

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