İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın Palermo kentinde faaliyet gösteren ülkenin en ünlü mafyası "Cosa Nostra"ya düzenlenen operasyonda 46 kişi yakalandı.

İtalyan Ansa ajansının haberinde, Cosa Nostra'nın yeni lideri 80 yaşındaki Settimino Mineo'nun da bulunduğu 46 kişinin Palermo'daki özel polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, profesyonel işi kuyumculuk olarak bilinse de mafya ile bağlantılı sabıkası bulunan Mineo'nun, son olarak 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra geçen yıl serbest bırakıldığı bilgisi yer aldı.

Operasyonda, Mineo'nun yanı sıra geçmişte mafya babası olarak bilinen Gregorio di Giovanni, Filippo Salvatore Bisconti ve Francesco Colletti gibi isimlerin de yakalandığı kaydedildi.

Haberde, son olarak 1993'te toplantı yaptığı bilinen Cosa Nostra'nın mafya babalarının yıllar sonra ilk kez 29 Mayıs'ta bir araya geldikleri belirtilerek, bu toplantıda, Cosa Nostra'nın tarihi mafya babası olan ve bir yıl önce ölen Toto Riina'nın yerine Mineo'nun yeni lider olarak seçildiği ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten polis ve jandarma ekipleri, yakalanan mafya mensuplarına ağır gasp, hayali ihracat, silahlı saldırı gibi suçlamalar yöneltiyor.

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