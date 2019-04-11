İtalyan meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi kabul etti. İtalya'daki koalisyon hükümetinden "sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" isteyen önerge, 43 çekimsere karşı 382 evet oyuyla kabul edildi. Karşı oyun çıkmadığı önergeye sadece muhalefetteki sağ görüşlü Forza İtalia Partisi'nin milletvekilleri çekimser oy verdi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ BOZMAYALIM"

AA'da yer alan habere göre Meclis'te yapılan oturumda söz alan hükümet ortağı, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinden milletvekili Enrico Carelli, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen farklı olan, dost bir ülke olan (Türkiye ile) iyi ilişkilerimizi tartışma konusu yapmayın" dedi. Carelli, Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında stratejik bir rol oynadığının altını çizdi.

ÇAVUŞOĞLU: "YOK HÜKMÜNDEDİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Parlamentosu'nun hükümetten 1915 olaylarını "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanımasını isteyen kararının "yok hükmünde" olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi’nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisi'nin, yabancı düşmanı Lega Partisi’nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

ALTUN: "TARİHİ ÇARPITMA ÇABASI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız” dedi.

KALIN: "HUSUMET TOHUMLARI EKEN BİR KARAR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan Parlamentosu'nun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz" dedi.