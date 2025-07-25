Senato onayladı: İtalya'da kadın cinayetlerine müebbet cezasını öngören yasa yolda

İtalyan hükümetinin 8 Mart 2025'te kadın cinayetlerinin ayrı bir suç olarak tanınması ve müebbet hapis cezasıyla sonuçlanmasını öngören yasa tasarısı Senato'dan geçti.

İtalya Senatosu, kadın cinayetini ayrı bir suç olarak tanıyan ve ömür boyu hapis cezası öngören yasa tasarısını 161 lehte ve sıfır aleyhte oyla kabul etti ve kadına yönelik şiddete karşı hukuki yaklaşımında önemli bir değişikliğe imza attı.

Yasa tasarısı, İtalya Ceza Kanunu'nda değişiklik yaparak, bir kadının ölümüne neden olan kişiye ömür boyu hapis cezası öngörüyor. Suçun, "mağdura kadın olduğu için ayrımcılık veya nefret içeren eylemlerle işlenmesi ya da kadının haklarını, özgürlüklerini veya kişiliğini bastırmaya yönelik olarak gerçekleştirilmesi" durumunda bu ceza uygulanacak.

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TÜM SENATÖRLER AYAKTA ALKIŞLADI

Oylamanın ardından partiler arasında nadir bir uzlaşma yaşandı ve tüm senatörler 15 saniyelik ayakta alkışla tasarıyı kutladı. İtalya'da 2024 yılında 113 kadın kadın cinayetinin kurbanı oldu; bu kadınların 61'i mevcut ya da eski partnerleri tarafından öldürüldü.