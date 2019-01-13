Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Henüz bir açıklama yapmayan ikiliden Guido Siena, sessizliğini bozarkan, Acun Ilıcalı'nın adı Deren Talu'dan sonra bir aşk dedikodusuna daha karıştı.
Televizyoncu Acun Ilıcalı ile Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'in aşk yaşadığı iddia edildi.
Geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı'dan boşanan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
Ilıcalı'nın, Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen ile birlikte olduğu iddia edildi. İkilinin Dubai'de tatil yaptığı öne sürüldü.
Subaşı, Meksika'nın Tulum sahilinde sevgilisiyle objektiflere takılmıştı. Fransız DJ Guido Siena ile birliktelik yaşadığı öğrenilen Subaşı'nın sevgilisiyle samimi görüntüler verdiği o kareleri Habertürk Magazin yazarı İpek Durkal ortaya çıkarmıştı.
Henüz bir açıklama yapmayan ikiliden Guido Siena, sessizliğini bozdu.
Bir takipçisi Fransız DJ'in paylaşımına, “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu? Türkiye'de hakkınızda dedikodular dönüyor” yorumunu yaptı. Guido Siena ise takipçisine, "Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım" yanıtını verdi. Takipçisi ise Senia'ya "Anlıyorum, cevabınız evet..." dedi.
Itır Esen ile Şeyma Subaşı'nın birbirine benzerlikleri de sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
ITIR ESEN KİMDİR?
Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve oyuncu Itır Esen'in yeğenidir. Miss Turkey 2017 finalisti olan Esen, 1999 yılında dünyaya gelmiştir.
İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan Itır Esen,ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.
Miss Turkey yarışmasında birinci olan Itır Esen'in tacı, 15 Temmuz hakkında yaptığı paylaşımların ardından geri alınmıştır.
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