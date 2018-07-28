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Yaptığı yazılı açıklamada, "Bu markayı ilk kurduğumuzda kimse elde edeceğimiz başarıyı tahmin edemezdi. Washington'daki 17 ayın ardından iş hayatına dönüp dönmeyeceğimi veya ne zaman döneceğimi bilmiyorum ama öngörülebilir bir geleceğe kadar odağımın şu anda Washington'da yaptığım işte olacağını biliyorum. Dolayısıyla şimdi bu kararı almak takımım ve ortaklarım için tek adil sonuç." demişti.