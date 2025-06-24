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        Haberler Dünya Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor | Dış Haberler

        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Arnavutluk'un Sazan Adası'nı yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir yatırımla "Trump Adası'na" dönüştüreceğini duyurdu. El değmemiş güzellikteki Sazan Adası, Ivanka Trump'ın eliyle ultra lüks otellerle dolu bir tatil beldesine dönüştürülecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:02
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        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ile beraber Arnavutluk'un Adriyatik Denizi'ndeki bir adası olan Sazan Adası'nı "Trump Adası'na" dönüştürmek için 1.4 milyar dolarlık dev bir turizm yatırımı gerçekleştiriyor.

        Daha önce hiçbir şekilde dokunulmayan bu duru doğal güzellikte, ultra lüks bir tatil yatırımı inşa edilmeye başlandı. Arnavutlukluların “Trump Adası” dediği bu noktada ultra lüks otel komplekslerinin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Ivanka Trump, bu inşaatı “sıradışı” olarak tanımlıyor.

        Eşi Kushner ile çalışan Trump, bu bölgeye ilk defa eğlence amaçlı geldiklerini ve burayı keşfedilmemiş bir hazine olarak gördüğünü ifade etti.

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        Adriatik ve İyonya Denizleri arasında bulunan Sazan Adası, İtalya ile Arnavutluk’un arasında bulunan boğazda yer alıyor. Akdeniz iklimine karşın tropik iklime sahip olan bu bölge çeşitli bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bölgede fevkalade büyük bir bitki ve canlı fazlalığının oluşu, devasa dişbudak, gürgen, palmiye ve pırnal meşesi ormanlarına ev sahipliği yapmasına izin veriyor.

        Bu bölgede herhangi bir inşaatın yapılmamasını şaşkınlıkla karşılayan Ivanka Trump, bölgedeki projenin iznine 30 Aralık 2024 tarihinde Arnavutluk hükümetinden onay verildiğini açıkladı.

        Arnavutluk başbakanından bilgi aldı

        Arnavutluk’un yükselen bir tatil gözdesi olduğunu belirten Ivanka Trump, bu konuda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan gerekli bilgileri adlığını belirtti. Rama, özellikle Balkan coğrafyasının turizme aç olduğunu ve yeni yapılacak yatırımların da halk tarafından kültürel zenginliğin korunması konusunda herhangi gibi bir tepki oluşturmayacağını öne sürüyor.

        Yerli halk, 1.4 milyar dolar tutarındaki projeden gazeteler herhangi bir haber yapmadan önce haberdar olmadıklarını kaydetti. Bununla birlikte Arnavutluk Kültür ve Turizm Bakanı Mirela Kumbaro yapılan yatırım hamlesine tam destek verdiklerini ve altyapı ve deneyim eksikliklerinin İtalya ve Yunanistan ile rekabette büyük engel teşkil ettiğini; bunun ancak bu gibi yatırımlarla önüne geçilebileceğini kaydetti.

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