Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ile beraber Arnavutluk'un Adriyatik Denizi'ndeki bir adası olan Sazan Adası'nı "Trump Adası'na" dönüştürmek için 1.4 milyar dolarlık dev bir turizm yatırımı gerçekleştiriyor.

Daha önce hiçbir şekilde dokunulmayan bu duru doğal güzellikte, ultra lüks bir tatil yatırımı inşa edilmeye başlandı. Arnavutlukluların “Trump Adası” dediği bu noktada ultra lüks otel komplekslerinin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Ivanka Trump, bu inşaatı “sıradışı” olarak tanımlıyor.

Eşi Kushner ile çalışan Trump, bu bölgeye ilk defa eğlence amaçlı geldiklerini ve burayı keşfedilmemiş bir hazine olarak gördüğünü ifade etti.

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Adriatik ve İyonya Denizleri arasında bulunan Sazan Adası, İtalya ile Arnavutluk’un arasında bulunan boğazda yer alıyor. Akdeniz iklimine karşın tropik iklime sahip olan bu bölge çeşitli bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bölgede fevkalade büyük bir bitki ve canlı fazlalığının oluşu, devasa dişbudak, gürgen, palmiye ve pırnal meşesi ormanlarına ev sahipliği yapmasına izin veriyor.