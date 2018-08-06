SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
asker
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İzine gelen askerden 3 gündür haber yok

Vatani görevini yapan Doğan Cerit'e (20), psikolojik sorunları nedeniyle 1 ay hava değişimi izni verildi. Kayseri'de bulunan evine gitmek için yola çıkan Doğan'dan 3 gündür haber alınamıyor

06.08.2018 - 19:44 | Güncelleme:

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Doğan Cerit'e (20), psikolojik sorunları nedeniyle 1 ay hava değişimi izni verildi. Kayseri'de bulunan evine gitmek üzere 4 Ağustos'ta yola çıkan Doğan'dan 3 gündür haber alamayan ailesi, bir an önce çocuklarına kavuşmak istiyor.

Kayseri'de oturan Doğan Cerit, Bilecik'te acemi birliği görevini yaptıktan sonra usta birliği için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'na gitti. Psikolojik sorunları olan Cerit, 1 ay sonra hava değişimi iznine çıkarıldı. 1 aylık hava değişimi izni için Kayseri'deki evine gelmek üzere birliğinden çıkan Doğan Cerit, karakola çağrılan araç ile toplanma merkezine götürüldü. Burada yaklaşık 2 gün bekletilen Cerit, geçen 4 Ağustos'ta Diyarbakır otobüs terminaline gitmek üzere yola çıktı. Ancak Doğan Cerit'ten bir daha haber alınamadı.

Cerit Ailesi, oğullarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, henüz Doğan Cerit'in izine rastlamadı. Oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Rahşan Cerit, şunları söyledi:

"Çocuğum Eğil Sarıca Karakolu'na göreve gitti. Bir süre sonra ben çocuğuma ulaşamayınca karakolu aradım. Bana 'Çocuğunuz hava değişimine gitti' dediler. Ben de 'Neden haberim yok?' deyince, 'Toplanma merkezine gitti' dediler. Bu arada yine çocuğumu aradım, ulaşamayınca, toplanma merkezini aradım. Çocuğumla orada konuştum. Bana, 'Anne ben geleceğim' dedi. En son Cumartesi günüydü 'Saat 20.00'ye bana bilet al' dedi. Biz de gittik biletini aldık, birkaç sefer yine aradık, ulaşamadık sonra saat 18.30 gibi askeriyeden çıktığını söylediler. Oğlumu aradığımda saat 18.45'ti, 'Anne 15-20 dakikaya terminalde olurum' dedi. Daha sonra kendisine ulaşamadım. Otobüs şirketinden bizi aradılar, 'Yolcunuz otobüse binmedi' dediler. Tekrar askeriyeyi aradık, toplanma merkezini, 'Bizim çocuğumuz otobüse binmemiş nasıl olur böyle bir şey?' dedik. Onlar da 18.30'da çocuğumu araba çağırıp gönderdiklerini söylediler."

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile görüştüklerini ve polis ekiplerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten anne Cerit, "Oğlum en son terminal ATM'sinde görülüyor. Şu ana kadar bir bilgi alınmaması benim kafama takılıyor. Telefon sinyalinden ulaşılamıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamayan babaanne Meryem Cerit (63) ise yetkililere seslenerek, "Bir an önce torunumun bulunmasını istiyorum. Allah rızası için çocuğumun hiçbir sorunu yoktu, ailesine hiç dayanamazdı" dedi.

6 ay sonra askere gidecek kardeş Gürkan Cerit ise "Ağabeyim 65 gün acemi birliği yaptı. Acemi birliğinden sonra Diyarbakır'ın bir köyüne usta birliğini yapmaya gitti. Biz buradan bir asker gönderirken vatana millete gönderiyoruz. Bir ana, bir kardeş gururlanıyor, vatana asker yolluyoruz diye. 6 ay sonra Allah izin verirse, ben de gideceğim. Bir erkeğin hayalidir askere gitmek, biz askerimizi sağ salim gönderdik, vatanımıza milletimize görevini yapsın diye, sağ salim istiyoruz" diye konuştu.

Gözü yaşlı Cerit Ailesi, Doğan Cerit ile ilgili yetkililerden gelecek iyi haberi bekliyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X