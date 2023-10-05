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        Haberler Gündem İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir Dikili'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 01:35 Güncelleme: 05.10.2023 - 01:36
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        İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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        İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi görevlendirildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerce, yurt dışına geçiş hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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