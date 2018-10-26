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Anıtlar müdürlüğü kilise havuza atılan paraları sordu

İzmir Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi’ne (Meryem Ana) ait havuzun içerisine dilek amacıyla atılan yerli ve yabancı madeni paralar İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Müdürlük, havuza atılan paraların kim tarafından toplandığının, toplanan paraların kayıt altına alınıp alınmadığının, mevcut uygulamayla ilgili kamu zararı oluşup oluşmadığının tespit edilmesini istedi

26.10.2018 - 06:33 | Güncelleme:

İzmir’in Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi’nde içinde Meryem Ana’nın heykeli olan havuza atılan dilek paralarının akıbeti araştırılıyor. Yılda 1.5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği havuzda miktarı hakkında bilgi bulunamayan paraları özel işletmecinin topladığı belirtiliyor. Vergi Dairesi’ne inceleme için başvuru yapan İzmir Anıtlar Müdürlüğü havuza kamera yerleştirip tespit yapacak.

Salim Uzun'un Hürriyet'teki haberine göre, Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle adını dünyaya duyuran ve her yıl 1.5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi’ne (Meryem Ana) ait havuzun içerisine dilek amacıyla atılan yerli ve yabancı madeni paralar İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

HAVUZDA İNCELEME

Ortasında Meryem Ana heykeli bulunan tescilli havuzda inceleme yapan uzmanlar, özellikle yabancı turistler tarafından ilgi gören dilek havuzuna çok miktarda 1 Euro atıldığını tespit etti. Yapılan ilk değerlendirmede havuzda toplanan paranın yıl içerisinde ciddi boyutlara ulaştığı kaydedilirken, havuzun özel bir mülkiyete ait taşınmazın bahçesi içerisinde kaldığı vurgulandı.

PARAYI KİM TOPLUYOR?

İlk tespitlerin ardından jet hızıyla harekete geçen İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’na resmi yazı ile başvuru yaptı. Müdürlük, havuza atılan paraların kim tarafından toplandığının, toplanan paraların kayıt altına alınıp alınmadığının, mevcut uygulamayla ilgili kamu zararı oluşup oluşmadığının tespit edilmesini istedi.

YARDIM İÇİN KULLANILDI

Resmi yazıda ayrıca bölgede işletmecilik yapan kişi ya da tüzel kişinin vergi mükellefi olması durumunda havuzdan elde edilen gelirin vergi kayıtlarına girip girmediğinin incelenmesi talep edildi. Kafeterya işletmecisi Yonca Sengel, “İncelemeden haberim yok. Ancak toplanan paralar köy yararına yapılan yardımlar için kullanılıyor” diye konuştu.

BAŞKAN KONUŞTU

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, “Resmi süreç devam ediyor. Bu konuyla ilgili medyaya herhangi bir bilgi aktaramam” derken, Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı ise şöyle konuştu: “Sanırım havuzla oradaki işletmeci ilgileniyor. Tabii havuzda ciddi bir meblağ toplanıyor mu bilemiyorum. Ancak inceleme başlatıldığını biliyorum.”

PARAYI İŞLETME ALIYOR

Bölgeye yönelik ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Şirince Mahallesi Muhtarı Levent Apak, “Kiliseyi ziyaret edip dilek dilemek isteyenler havuza para atıyor. Ancak havuzda ne kadar para toplandığını bilmiyoruz. Sadece paranın kafeterya işletmecisi tarafından toplandığını biliyoruz. Bugüne kadar bu konu hiç sorgulanmadı. İnceleme yapılırsa ne çıkacağını biz de merak ediyoruz” dedi.

KAMERA KURULACAK

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise şu bilgileri verdi: “Söz konusu kiliseye ait tescilli havuz uzun süredir takip ediliyor. Yürütülen çalışmada havuzda toplanan para miktarının çok yüksek olduğu tespit edilince resmi yazışmalar başlatıldı. Konuyla ilgili Efes Müze Müdürlüğü de bilgilendirildi. Bölgeye kamera sistemi konulması düşünülüyor.”

AŞK CEŞMESİ’NDE PARALAR BELEDİYEYE

İTALYA’nın başkenti Roma’ya gelen turistlerin uğrak yerlerinden olan Trevi Çeşmesi’ne (Aşk Çeşmesi) atılan bozuk paralar 1 Nisan 2018’den bu yana Roma Belediyesi’nin kasasına gidiyor. Belediye, Caritas (Sadaka) vasıtasıyla muhtaçlara ulaştırılan madeni paraların kendisine aktarılması için karar aldı. Roma Belediyesi, bu geliri dayanışma ve sosyal yardım amaçlı kullanacağına dikkat çekerken, paraların yönetimi için bir çalışma grubu da oluşturuldu. Euro’nun yanı sıra, çok sayıda yabancı madeni paranın da bulunduğu çeşmeden elde edilen gelir, Roma’daki Altemps Sarayı, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi ve Massimo Sarayı müzelerinin kazancının toplamı olan 1.1 milyon Euro’dan daha fazla. Trevi’ye sadece 2017 yılında 1 milyon 400 bin Euro bozuk para atılmıştı. 1732’de yapımına başlanan, Nicola Salvi’nin tasarımı olan ve Türkçede Aşk Çeşmesi olarak anılan Trevi’ye turistler, gerçek aşkı bulmak ya da buraya tekrar gelebilmek temennisiyle bozuk para atıyor.

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