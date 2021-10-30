İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı 0:00 / 0:00

DHA

Ege Denizi´nde, geçen yıl 30 Ekim´de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişi anıldı.

Saat 14.30´da depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı´na karanfil bırakıldı.

Ardından depremde ölen vatandaşlar için saygı yürüyüşü yapılarak, 30 Ekim Deprem Anıtı´nın açılışı için Hasan Ali Yücel Parkı´na geçildi.

Depremin olduğu saat olan 14.51´de anıt önünde itfaiye sireni eşliğinde saygı duruşu yapıldıktan sonra 117 beyaz balon gökyüzüne bırakıldı ve 'Elimi Tutar Mısın?' isimli belgesel izlendi.

Ayrıca yedi merkez ilçede 15 noktada 18 bin 500 kişilik lokma dağıtıldı.

Bir anıt geçidi niteliği taşıyan 30 Ekim Deprem Anıtı´nın başlangıç noktasında üç pano bulunuyor.

Bu panolarda depremin olduğu tarih ve saat ile depremde kaybedilen 117 kişinin isimleri yer alıyor.

İsimlerin yazılı olduğu panolarda kuş figürleri yer alıyor; bu figürler kaybedilen vatandaşların sonsuzluğa uçuşlarını temsil ediyor.