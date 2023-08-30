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        Haberler Gündem İzmir'de makaron fabrikası alev alev yandı

        İzmir'de makaron fabrikasında yangın: Alevler söndürüldü

        İzmir Kemalpaşa'da makaron üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçinin hastaneye kaldırıldığı yangında fabrika kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 06:15 Güncelleme: 30.08.2023 - 06:16
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        İzmir'de makaron fabrikası alev alev yandı
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde makaron üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 29 Sokak'taki makaron üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan fabrikada, dumandan etkilenen 2 işçi Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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