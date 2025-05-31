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        Haberler Gündem İzmir'de orman yangını! İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son dakika haberleri

        İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 31.05.2025 - 20:59
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        İzmir'deki yangın kontrol altında
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        Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına başladı.

        Havadan 1 uçak ve 7 helikopter ile karadan da 20 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozerle birlikte ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalıştı. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmaması için ekipler büyük çaba harcadı.

        Alevlere ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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        #İzmir
        #aliağa yangın
        #haberler
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