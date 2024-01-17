İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında parfüm şişeleri adeta bomba gibi patladı! Patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü.
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINDA
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.
1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.