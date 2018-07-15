İHA'nın haberine göre, Sinan Akçıl, İzmir'de sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldururken, Akçıl’ın sahneye çıkmasıyla coşku adeta tavan yaptı. En sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Sinan Akçıl, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. İzmir’i çok sevdiğini söyleyen Akçıl, ilerleyen yıllarda kente yerleşmeyi düşünebileceğini belirtti.
Akçıl, “Konser yoğunluğundan dolayı bir yorgunluk var ama İzmir’in enerjisi bambaşka. Her zaman söylüyorum 34’ten sonra en 35’dir. İzmir artık ikinci evim gibi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Son olarak Kemalpaşa’da 25 bin kişilik bir konser vermiştim. Hala tadı damağımda kaldı. İzmir’in farklı yerlerinde konserler vermek çok hoşuma gidiyor. İstanbul’dan taşınmaya karar verirsem ikinci adresim İzmir olur” dedi.
"ÇOCUKLAR GÜLSÜN"
Çocuk istismarına karşı mesaj vermek için ‘Gülmek Sadaka’ isimli bir şarkı yaptıklarını söyleyen sanatçı, “Son günlerde çocuklarımızla alakalı çok saçma haberler duymaya başladık. Onların gülmek için yaratılmış varlıklar olduğunu vurgulamak için dünyaca ünlü şarkıcı Maher Zain ile ‘Gülmek Sadaka’ isimli şarkımıza klip çektik. Şarkımızda ‘gülümse ve çocukları koru’ diyoruz. Şarkıdan herhangi bir maddi beklentimiz yok, tek amacımız mesaj vermek” şeklinde konuştu.
Birçok ünlü sanatçının çıkış şarkısını yazan Sinan Akçıl, “Allah’a çok şükür ilham geliyor. Bazen kesilecek diye düşünüyorum ama geliyor. Ajda Pekkan, Berkay, İrem Derici, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Ziynet Sali, Funda Arar ve yeni birkaç arkadaşımızın çıkış şarkılarını yaptım. Benden bu ilham kesilmediği sürece yaşadıklarımı şarkılara dökmeye devam edeceğim” diye konuştu.
Konser yoğunluğundan dolayı tatil yapamadığını belirten Akçıl, “Şu ana kadar geçen hafta 2 gün Çeşme'de tatil yaptım fakat yine gideceğim. Ben aslında Bodrum’u tercih ederdim ama son yıllarda Çeşme’yi daha fazla seviyorum. Belki ilerleyen günlerde kısa bir yurt dışı tatili de yapabilirim. Çok kalamıyorum, çünkü ülkemi özlüyorum” dedi.
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