İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ev hapsindeki sanık binanın fenni mesulü Turgay A. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Diğer sanık binanın müteahhidi Hayati U. ise duruşmada yer almadı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına ilişkin davada 2 sanık hakkında karar belli oldu.

"KIZIM YANIMDA NEFES ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜ"

Müştekilerden Şaziye Demir, depremden yaralı kurtulduğunu belirterek, "Kızım yanımda nefes alamadığı için öldü. İhmali olan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Depremde 2 çocuğunu ve eşini kaybeden Nuri Seha Yüksel de "Tarifi ve telafisi mümkün olmayan bu acının sorumlularının cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SANIK: BİLİRKİŞİ RAPORLARI ÇELİŞKİLİ

Sanık Turgay A., savunmasında bilirkişi raporlarının çelişkili olduğunu, bu raporlara göre suçlu ilan edildiğini, binanın yıkılmasıyla ilgisi olmadığını iddia ederek beraat talep etti.