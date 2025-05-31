İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Giriş: 31.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:31
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ