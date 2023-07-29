İzmir'in Menemen ilçesindeki polyester fabrikasında yangın söndürüldü
İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı
İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada çıkan yangın büyük bir maddi hasara yol açtı. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 Sokak'ta polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangından çıkan dumanlar çevreden rahatlıkla görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.