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        Haberler Yaşam İzmir'in Şirince köyü, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girdi

        İzmir'in Şirince köyü, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girdi

        Özellikle ilkbaharda günlük 4 bin civarında kişinin ziyaret ettiği İzmir'in Şirince köyü Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 25. Genel Kurulunda açıklanan "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesindeki 54 köy arasında yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:31 Güncelleme: 19.10.2023 - 22:31
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        "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde
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        Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde devam eden BMDTÖ 25. Genel Kurulunda "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesi açıklandı.

        260 BAŞVURU YAPILDI

        Kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel kaynakların desteklenmesi ve korunması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin geliştirilmesi ve değer zinciri entegrasyonu, altyapı, sağlık, emniyet ve güvenlik gibi alanlarda en iyi köylerin belirlendiği değerlendirmeye 260 başvuru yapıldı.

        Genel Kurul kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Kazakistan'ın Satı, Özbekistan'ın Sentob ve Türkiye'nin Şirince köylerinin de aralarında bulunduğu 54 köy, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde yerini aldı.

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        DAHA FAZLA ZİYARETÇİ ÇEKMEYİ HEDEFLİYOR

        Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde gösterilen İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü, yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyor.

        Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulan, zeytin ağaçlarının içindeki taş sokakları, cumbalı beyaz evleriyle dikkati çeken ve yeni statüsüyle mahalle olan Şirince köyü, Türkiye'de köy turizmine öncülük eden yerleşim birimleri arasında gösteriliyor.

        Özellikle ilkbaharda günlük 4 bin civarında kişinin ziyaret ettiği tarihi köy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 25. Genel Kurulunda açıklanan "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesindeki 54 köy arasında yer aldı.

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        KÖYÜN ŞÖHRETİNİ DÜNYAYA TAŞIYACAK

        Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle turizmin önemli duraklarından biri haline gelen ve "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" ödülüne layık görülen Şirince'de mahalle sakinleri, verilen ödülün köyün şöhretini dünyaya taşıyacağına inanıyor.

        GEÇ KALMIŞ HEDİYE

        Mahalle Muhtarı İsmail Yıldırdı, AA muhabirine Şirince'nin dünyanın en iyileri arasında seçilmesinin kendilerini çok sevindirdiğini ancak bunu "geç kalmış bir hediye" olarak gördüklerini ifade etti.

        "DÜNYAYI BEKLİYORUZ ARTIK"

        Bu ödülün köyün tanıtımına katkı sunacağını belirten Yıldırdı, "Bundan sonra daha güzel çalışmalar yapacağız. Turizm zaten yoğundu. Şimdi artık daha bir yoğun olacak. 2024 sezonunda güzel bir sezon geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye'de çoğu vatandaşımız biliyor ama dünyayı bekliyoruz artık." dedi.

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        Pansiyon işletmecisi Servet Ermin de köye yıllar önce öğretmen olarak atandığını, burayı çok sevdiği için yerleşme kararı aldığını dile getirdi.

        "DUYMAYAN KALMAYACAK"

        Son yıllarda köyün tanınırlığının gittikçe arttığını anlatan Ermin, şunları kaydetti:

        "Köyümüzün inanılmaz bir enerjisi vardır. Köye her gelen kişi bu enerjiyi hisseder, yaşar. Biz herkesin bu enerjiyi yaşamasını istiyoruz. Bu geç kalınmış bir şey, aslında seneler önce yapılması gereken bir şeydi. Tabii Şirince'nin tanınması açısından çok önemli. Hala tespit edilmemiş birtakım değerlerimiz var. Bunlar bu sayede daha çok tanınacak, daha çok sevilecek. Ve bu olay ülkemizin turizmine de katkıda bulunacak diye tahmin ediyorum."

        Hüseyin Özcan ise 16 yıldır köyde esnaflık yaptığı belirterek, "Şirince'mizi Türkiye'de bilmeyen yoktu. Artık dünyada da duymayan kalmayacak. Bu yüzden bizim için bir artı." dedi.

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        #şirince
        #haberler
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