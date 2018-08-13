Bitinya Krallığı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan İznik'in, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nden kalıcı listeye adını yazdırması hedefleniyor
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Tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan, Bitinya Krallığı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'in, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nden daimi listeye adını yazdırması hedefleniyor.
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AA'nın haberine göre yılda 500 bin kişi tarafından ziyaret edilen İznik'te İslam alemi ve Hristiyanlar için önemli tarihi eserler bulunuyor.
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Tarihi surları, Ayasofya, Yeşil, Hacı Özbek, Mahmut Çelebi ve Orhan Bey camileri, Hagios Tryphonos, Koimesis ve Ayatrifon kiliseleri ile antik tiyatro, han, hamam ve türbelerin yer aldığı İznik, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.
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Bursa Büyükşehir Belediyesince 2014 yılında havadan yapılan fotoğraf çekimleri sırasında İznik Gölü'nün 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bazilika formunda bin 600 yıllık kilise kalıntısının bulunmasıyla yeniden gündeme taşınan İznik'in, aynı yıl alındığı UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nden daimi listeye geçmesi amaçlanıyor.
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"İZNİK BU YOLDA İLERLEYECEK"
UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, yaptığı açıklamada, İznik'in geçici miras listesinde yer aldığını anımsatarak, "Benim umudum Bursa'nın bu değerli yerleşim yerinin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesidir. Şu an geçici listede 90'a yakın yer var. İznik bu yolda ilerleyecek ve umuyorum ki kısa bir süreç sonra İznik de hak ettiği noktaya ulaşır." diye konuştu.
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Dostoğlu, Türkiye'nin her noktasından tarih ve kültürün parlayarak ortaya çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:
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"İznik, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Kentte kazı yapmaya başladıkça tarih fışkırıyor. Dinler açısından da çok önemli. Manevi değeri de var. Önemli tarihi eserleri bulunuyor. İznik Gölü'nün içinde geçen yıllarda bir kilisenin kalıntıları bulundu. İnanıyorum ki İznik en kısa zamanda bu süreci başarıyla geçecek, bir bütün halinde ilçe olarak UNESCO'ya girecektir."
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"İZNİK'İN HER TARAFINDA TARİH KOKUYOR"
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da İznik'in tarihi derinlikte ayrı bir öneme sahip olduğunu, büyümek isteyen imparatorlukların İznik'i almak istediğini anımsattı.
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Sargın, Roma döneminde kültür şehri olan İznik'te Osmanlı'nın ilk eserlerinin de yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:
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"İznik'in her tarafında tarih kokuyor. Bu anlamda da bir bütün halinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmeyi hedefliyoruz. İznik'te alan başkanlığı oluşturuldu, çalışmalar devam ediyor. İznik, daimi listeye girdiği zaman dünyanın her turizm ajandasında adı geçecek çünkü İznik, hem İslam hem de Hristiyan alemi için önemli bir yerleşim yeri. İznik turizmden gereken payı almış olacak."
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