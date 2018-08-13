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"İZNİK BU YOLDA İLERLEYECEK"

UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, yaptığı açıklamada, İznik'in geçici miras listesinde yer aldığını anımsatarak, "Benim umudum Bursa'nın bu değerli yerleşim yerinin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesidir. Şu an geçici listede 90'a yakın yer var. İznik bu yolda ilerleyecek ve umuyorum ki kısa bir süreç sonra İznik de hak ettiği noktaya ulaşır." diye konuştu.