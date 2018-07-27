Jandarma KOM Şube Müdürü FETÖ’den tutuklandı

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit hatları kullanan şüphelilere yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlar üzerinden birçok kez görüşmeler yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Recep Zerk, “Silahlı Terör Örgütü üyeliği” suçundan tutuklandı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAYI TALEP ETMİŞ

Şüpheli Recep Zerk, hakimlikte verdiği ifadesinde, “Ben etkin pişmanlıktan yararlanmayı talep ettim. İsmini verdiğim 7 kişi var. Bu örgüt kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak içindir. HTS arama kayıtlarına bakıldığında 2014 yılı başı itibariyle sürekli bu yapı adına taciz edildim.

2014 yılında hiçbir şekilde örgüt ile bağlantım yoktur. Beni arayan örgüt üyelerinin hiçbirine cevap vermedim. 2014 yılı başından itibaren bu yapı ile bağlantımı kesmiştim. 4 yıldır hiçbir şekilde FETÖ ile bağlantım yoktur” dediği öğrenildi.

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