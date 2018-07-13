Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Uzman erbaş olmak isteyen adayların merakla beklediği başvurular başladı. Şimdi ise adaylar nasıl başvuru yapacakalrını araştırmaya başladılar. Peki Jandarma olmak için neler gerekli? Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Nereden başvuru yapılabilir? Merak edilen soruların cevapları detayları ile haberimizde...
BAŞVURULAR BAŞLADI!
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada 13 temmuz cuma 2018 saat 11.00 itibari ile başvuruların başladığını açıkladı.
UZMAN ER VE ERBAŞ MAAŞLARI
TSK'da görev alan ve sözleşmeli olarak çalışanların maaşları 2018 yılı için bellidir. Sözleşmeli er ve sözleşmeli erbaş personelleri batı illerinde 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında maaş almaktadır. Ancak Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tazminat tutarları yüksek olduğu için bu tutar 4 bin liraya kadar yükselebilmektedir.
UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI!
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olmak,
c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)
ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988 [dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)
d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda
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