Jandarma uzman erbaş alım sonuçları açıklandı. Binlerce uzman erbaş adayının böylece heyecanlı bekleyişi sona erdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) düzenlediği uzman erbaş temini başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğreniliyor. Daha önceden yayımlanmış ilana göre 2375 uzman erbaş bu konuda başvuruda bulunmuştu. İşte 2018 JGK jandarma uzman erbaş alım sonuçları...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi tarafından düzenlenerek yayınlanan başvuru kılavuzuna göre sonuçlar 7 Ağustos 2018 tarihinde (bugün) açıklandı. Başvuruda bulunan adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temini sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarını girerek kolaylıkla sonuçlarını öğrenebilecekler.

Sonuçları aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

2018 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA UZMAN ERBAŞ SEÇME SINAVI NE ZAMAN?

Yayımlanan başvuru sonucuyla birlikte adayların seçme sınavına katılacak oldukları tarihler, sınav yerleri gibi önemli bilgiler de yer alacak. Açıklanan kılavuza göre de seçme sınavları 27 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak.

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