Akihito, törende yaptığı konuşmasında, savaşlarda hayatını kaybedenleri anarak, "Geçmişimiz üzerinde düşünerek ve derin pişmanlık duygularını aklımızda tutarak, savaşın acılarının asla tekrarlanmayacağını ciddiyetle ümit ediyorum." dedi.

Aynı törene katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe de hangi şartta olursa olsun "savaş trajedisini tekrar etmeme" ve "tarihle alçakgönüllülükle yüzleşme ve bu kararlı vaadin ardında durma" sözünü yineledi.

ABE'DEN TARTIŞMALI TAPINAĞA BAĞIŞ

Diğer yandan, Japonya Başbakanı Abe, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na maddi bağışta bulundu. Abe, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmasının 72'nci yıl dönümü kapsamında tapınağa bağış yaptı.

Abe, 2. Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısına yapılan ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı hale gelen tapınağı, ülkesinin Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemesi için 6 yıldır bizzat ziyaret etmekten kaçınıyor.

AKİHİTO'NUN TAHTTAN ÇEKİLMESİ

Abe, geçen yılın sonunda, İmparator Akihito'nun 30 Nisan 2019'da tahttan ayrılacağını açıklamıştı. Akihito, Japonya'da 200 yıl sonra tahttan çekilen ilk hükümdar olacak.

Japonya'da en son 1817'de İmparator Koukaku kendi isteğiyle tahttan ayrılmıştı.

Akihito, babası İmparator Hirohito'nun 7 Ocak 1989'da ölmesi üzerine 55 yaşında tahta geçmişti.

Akihito'nun tahttan çekilmesiyle yerine oğlu Veliaht Prens Naruhito'nun geçmesi bekleniyor.

Anayasal monarşiyle yönetilen Japonya'da imparatorun Japon halkı adına bazı kutsal görevleri yerine getirdiğine inanılıyor.

Ataların kutsal sayıldığı Şinto inancının en yüksek otoritesi kabul edilen imparator, Japon halkının birliğini temsil ediyor.

Japonya'da Krizantem Tahtı, 2 bin yıldır babadan oğula geçiyor. Hükümdarlığın kadın üyeleri halktan biriyle evlenirlerse kraliyet statülerini bırakmaya zorlanıyor.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDA JAPONYA'NIN TESLİM OLMASI

2. Dünya Savaşı'nın kırılma noktası olan atom bombaları, Japonya’nın teslim olmasına sebep oldu.

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik Muharebeleri esnasında, Japonya’nın Hiroşima şehrine 6 Ağustos 1945, Nagazaki şehrine 9 Ağustos 1945'te attığı atom bombası yüz binlerce kişinin ölümüne ve sakatlanmasına sebep oldu.

Dönemin Japonya İmparatoru Hirohito, 15 Ağustos’ta ülkesinin teslim olduğunu ilan etti.

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