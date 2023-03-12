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Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Tohoku bölgesinde 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamide yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

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AA / HABERTURK.COM
  • Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

    1 Mart 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin 12. yılında başkent Tokyo dahil ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen anma törenlerinde sirenler çalındı.

     

     
  • Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

    Fukuşima Eyalet Valiliğinin düzenlediği anma törenine katılan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima başta olmak üzere Tohoku bölgesi genelinin inşası için Japon hükümetinin tüm gayreti göstereceği sözünü verdi.

     

     
  • Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

    Tohoku genelindeki tahliye emirlerinin kaldırılması sürecindeki ilerlemeye dikkati çeken eden Kişida, bu ilerlemenin Fukuşima'nın yeniden kalkınmasının işareti olduğunu belirtti.

     

     
  • Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

    9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

    2011'de Miyagi eyaleti açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami sonucu bölge genelinde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 500'den fazla kişi kaybolmuştu.

     

     
  • Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

    Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.

     

     
  • Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

    Kasım 2022 itibarıyla tahliye emirleri kaynaklı yerinden edilen kişilerin sayısının 30 binden fazla olduğu biliniyor.
  • Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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