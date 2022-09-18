Japonya'da 4 milyon kişiye tahliye uyarısı 0:00 / 0:00

AA

Doğu Asya'da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun yaklaştığı Japonya'da 4 milyonu aşkın kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki Kyuşu bölgesinde etkili olması beklenen Nanmadol tayfununa karşı 5. seviyede uyarı yaptı.

Afet uyarı sisteminin en yüksek seviyesi 5 koduyla gerçekleştirilen uyarı kapsamında 1,94 milyon hane ve 4 milyon 30 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı. Uyarıda, "şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın" bölgedeki Kagoşima eyaletinde rekor düzeyde yağışa yol açacağına dikkat çekildi.

Ülkede bu yıl meydana gelen 14. tayfun olarak tanımlanan "Nanmadol'un", Şikoku, Çuugoku bölgelerine de doğrusal hareketli yağışlar taşıyacağı kaydedildi. JMA'nın 5 kodlu uyarıyı sadece olağan dışı doğal afetlere yönelik yayımladığı biliniyor.