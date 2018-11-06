Japonya'da 2016-2017 yılları arasında gençlerin intihar oranı son 30 yıla kıyasla artış gösterdi.

Japonya hükümeti tarafından hazırlanan rapora göre, Japon gençleri arasında intihar son 30 yıla oranla çok sayıda artış gösterdi. Japon Eğitim Bakanlığının raporuna göre, ilköğretim çağındaki 250 çocuk aile sorunları, zorbalık ve stres gibi konulardan kendi hayatlarına son veriyor. Bu rakamlar 268 gencin hayatına son verdiği yıl olan 1986'dan sonra en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Bakanlık yetkilisi Noriaki Kitazaki, "Hayatına son veren öğrenci sayısı çok yükseldi. Bu da ele alınması gereken önemli bir konudur. Fakat oranlarda artışın nedeni henüz belirlenemedi" dedi.

Hükümetin okulların başlangıç tarihi olan 1 Ekim'den itibaren tuttuğu raporlara göre intihar edenlerin çoğunun lise öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Japon Ulusal Polis Teşkilatına göre, gençlerin intihar oranı son mali yılda artarken, Japonya'daki toplam intihar sayısı, 2003 yılında 34 bin 427’den 21 bin 331'e düştü.

Hükümet, 2026 yılına kadar gençlerin arasındaki intihar oranını yüzde 30 düşürmeyi planladığını açıkladı. Plan, ülkedeki her ilkokul ve ortaokul için danışman işe almayı ve 24 saat yardım hattı başlatmayı içeriyor.

Eğitim Bakanlığı Yetkilisi Koju Matsubayashi, "Böylesi trajedileri tamamen ortadan kaldırmayı çok isterdik, fakat gerçek şu ki her yıl yüzlerce çocuk intihar ediyor. Çocuklara mümkün olan en kısa zamanda nasıl yardım alabileceklerini öğretmek önemlidir" dedi.

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