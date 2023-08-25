Japonya'daki nükleer santralde depolanan atık suyun tahliyesi 30 yıldan uzun sürebilir

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Hükümet, afetten sonra nükleer santral çevresindeki 30 kilometrelik alandan 150 binden fazla kişinin tahliye edilmesine karar vermişti. O zamandan bu yana bazı tahliye emirlerinin kaldırılmasına rağmen çoğu yerleşim alanı boş kalmaya devam etti.