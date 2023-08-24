Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

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Japonya, eleştirilere karşı, okyanusa tahliyesi planlanan radyo atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'da 1'i kadar altında olduğunu savunuyor.