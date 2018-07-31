Temmuz ayından itibaren 300'ü aşkın kişi hava durumuyla ilgili sorunlardan hayatını kaybetti. Temmuz ayının başında yetkililer, yağış miktarının artmasıyla yaklaşık 220 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'unun hala kayıp olduğunu ve ölmüş olarak düşünüldüğünü bildirdi. Öte yandan, sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasıyla 116 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklandı.

ETKİLİ YAĞMUR

Japon Meteoroloji Kurumuna göre, Pasifik Okyanusu'nda etkili olan nemli ve sıcak hava mevsimsel yağışların sağanak biçimde olmasını tetikledi. Nippon.com sitesine göre, 1982'den beri böyle can kaybı yaratan bir felaket yaşanmamıştı.

AŞIRI SICAKLIK

Temmuz ayının ilk haftasında 10 bine yakın kişi, ikinci haftasında 22 bin kişi ve üçüncü haftasında 13,700 kişi sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere gitti.

Tokyo'nun kuzeybatısında bulunan Kumayaga şehrinde sıcaklık 41.1 dereceyi gösterdi. Bu sıcaklık Japonya'da ölçülen en yüksek derece olarak kayıt edildi. Aynı gün Japonya'nın başkenti Tokyo'da sıcaklık 39 derece olarak ölçüldü.

Mağdurların çoğunun yaşça büyük insanlar ve klima kullanmayan kişilerin olduğu söylendi. Yetkililer ve medya görevlileri vatandaşları dışarı çıkmamaları ve klimalarını açık tutmaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen, birinci sınıf öğrencisi bir çocuk parkta yaşamını kaybetti.

Ölçülen rekor ısı, 2020'de Tokyo'da gerçekleşmesi planlanan Yaz Olimpiyatlarında sporcuların ve seyircilerin nasıl bir ücret alacağı konusunda kayda değer bir tartışma başlattı. Organizatörler, ısıyla mücadele etmek için çok sayıda tedbir alacağının sözünü verdi.







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