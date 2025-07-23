Japonya-Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. Grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlıların, çeyrek final maç programı belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final etabında Japonya'yı yenmesi durumunda, yarı finalde, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, "Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? VNL Filenin Sultanları çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...