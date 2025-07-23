Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakasında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Japonya-Türkiye voleybol maçının tarihi ve yayıncı kuruluşu sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte 2025 Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi...
Japonya-Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. Grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlıların, çeyrek final maç programı belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final etabında Japonya'yı yenmesi durumunda, yarı finalde, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, "Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? VNL Filenin Sultanları çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Japonya-Türkiye voleybol maçı, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.
JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Atlas Arena'da oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
YARI FİNAL RAKİBİMİZ BREZİLYA VEYA ALMANYA OLACAK
Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.
Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
FİLENİN SULTANLARI FİNAL KADROSU
Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.
ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
2025 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının TSİ programı şöyle:
23 Temmuz Çarşamba:
17.30 İtalya-ABD
21.00 Polonya-Çin
24 Temmuz Perşembe:
17.30 Japonya-Türkiye
21.00 Brezilya-Almanya