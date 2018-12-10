Japonya Veliaht Prensesi Masako, 55. doğum gününde bulunduğu açıklamalarda ilerleyen aylarda imparatoriçe olacağı için "huzursuz" hissettiğini söyledi.

1989'dan beri Japonya imparatoru olan Akihito 30 Nisan 2019'da görevini sonlandıracak. Akihito'nun en büyük oğlu Naruhito onun yerine geçecek.

"İnsanlara nasıl yardımcı olacağımı düşündüğümde huzursuz hissediyorum. Kendimi insanların mutlu olmasına adayacağım ve bunun için sonuna kadar çaba göstereceğim" dedi.

Harvard ve Oxford üniversitelerinde diplomat olma hedefiyle eğitim görmüş olan Masako, 1993 yılında kraliyet ailesinden Naruhito ile evlenince diplomat olmaktan vazgeçmek durumunda kalmış.

Veliaht Prensesi Masako 2003'ten bu yana halkın karşısına çok az çıktı.

Doğum gününde yaptığı konuşmada stres sebepli rahatsızlığı olduğunu ve bu yüzden huzursuz olduğunu açıkladı. Masako üstüne düşen tüm görevleri kendini zorlayarak yerine getireceğini ve kendini geliştireceğini ifade etti.

Öte yandan, Masako'nun doktorları zorlu görevlerden ve büyük törenlerden sonra kendisini zarar verici şekilde bitkin hissetmemesi için tedavisine devam etmesi gerektiğini belirttiler.

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