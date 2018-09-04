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Japonya'yı Jebi tayfunu vurdu!

Japonya'da 1993'ten bu yana görülen en güçlü tayfun olduğu açıklanan Jebi tayfunu hayatı felç etti. 600 uçuş iptal edilirken, demiryolu seferleri yapılamadı.

04.09.2018 - 11:32 | Güncelleme: İHA

Yıl boyu birçok tayfunla mücadele eden Japonya'yı bu kez son 25 yılın en kuvvetli tayfunu vurdu. Salı sabah saat 10.00 itibariyle Japonya'nın batısında etki gösteren Jebi tayfunu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Ajansı, uçuşların ve tren seferlerinin iptal edilmesi ve Osaka'daki tema parkı ve benzeri ticari tesislerin kapatılması uyarısında bulundu. Halka, tayfunun neden olabileceği sel ve toprak kaymalarına karşı gün boyu dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

En yüksek rüzgar hızlarını ifade eden "çok güçlü" kategorisinde olduğu bildirilen Jebi tayfununun, 1993'ten bu yana Japonya'da görülen en güçlü tayfun olduğu açıklandı.

RÜZGAR KAMYONU DEVİRDİ 

Sabah saatlerinde tayfunun maddi zararlara neden olduğunu bildiren kamu yayıncısı NHK, şiddetli rüzgarın bir kamyonu devirdiğini duyurdu.

600 UÇUŞ İPTAL 

Osaka, Kyoto, Nara ve Wakayama bölgelerinde halka tahliye uyarıları yapılırken, 600 yerel ve uluslararası uçuş iptal edildi.
Demiryollarının hızlı tren seferlerini durdurmasına neden olan tayfun nedeniyle, riskli bölgelerdeki otoyollar da geçici süreyle kapatıldı.

TURİSTİK TESİSLER KAPATILDI

Osaka ve Kyoto illeri de dahil olmak üzere Batı Japonya'daki mağazalar ve popüler turistik mekanlar gün boyu kapanma kararı verdi. Osaka’da birçok fabrika da çalışmama kararı aldı. Kyoto İmparatorluk Sarayı ve diğer İmparatorluk tesisleri de ziyarete kapatıldı.
Öte yandan, tayfunun şiddetini azaltarak Çarşamba sabahına kadar etki göstermesi bekleniyor.

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