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HaberlerBiyografiJason Statham kimdir, eşi kim? Jason Statham yeni filmi ne? İşte Jason Statham filmleri ve tüm merak edilenler
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Jason Statham kimdir, eşi kim? Jason Statham yeni filmi ne? İşte Jason Statham filmleri ve tüm merak edilenler...

Sosyal medyanın gündeminde Jason Statham var. Yıldız oyuncu Jason Statham'ın film çekimleri için Türkiye'de olduğu bilgisi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Jason Statham hayatı ve filmleri araştırılıyor. Jason Statham kimdir, eşi kim? Jason Statham yeni filmi ne? İşte Jason Statham filmleri ve tüm merak edilenler...

Jason Statham kimdir, eşi kim? Jason Statham yeni filmi ne? İşte Jason Statham filmleri ve tüm merak edilenler

Sosyal medya ve sinema dünyası Jason Statham 'ın Antalya'da çektiği filmi konuşuyor.Guy Ritchie'nin yönettiği "Five Eyes" filminin çekimleri için Türkiye'ye gelen Jason Statham gündem oldu. Jason Statham kimdir, eşi kim? Jason Statham yeni filmi ne? İşte Jason Statham filmleri ve tüm merak edilenler...

JASON STATHAM KİMDİR?

Jason Statham 26 Temmuz 1967 tarihinde Shirebrook, Derbyshire'de dünyaya geldi. İngiliz aksiyon, dövüş filmi oyuncusu ve atlama dalında dereceleri olan eski bir yüzücüsü olduğu bilinen Jason Statham, daima kendi sahne dövüşünü ve hünerlerini sergiler. Kendi antikahramanlığı ile ünlenmiştir ve filmlerinde genellikle İngiliz aksanı ile konuşur.

JASON STATHAM HAYATI

Statham Shirebrook, Derbyshire, İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi Eileen (née Yates) bir dansçıdır. Babası Barry Statham ise sokak satıcısı ve salon şarkıcısıdır. Babası ile yerel marketlerde çalışmak yerine sanatı takip etmeye karar verdi ve Great Yarmouth, Norfolk'a yerleşti. Daha sonra sanata adım atabilmesi için futbolcu Vinnie Jones'un yanında büyüdü. Jones ona futbolu öğretti ve Statham 11 yaşından sonra yerel bir orta okulda (1978-1983) oynamaya başladı. O sıralarda dalış branşına da tutkusu vardı. Bu yüzden dalış tekniklerini geliştirmek için günlük olarak pratikler yapıyordu. Ayrıca 12 yıl boyunca Britanya Ulusal Dalış Takımının üyesiydi. 1990 yılında Auckland'da düzenlenen Commonwealth yüzme yarışmalarında altama dalında dünya 12'ncisi olmuştur.

Medyada Statham'ın hayatı Londra'daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'nde çalışırken spor modelliğinde Spor Tanıtımları ajansı tarafından fark edildiği zaman başladı. Daha sonra, giyim markası French Connection için model oldu. Ana caddedeki giyim zincirinin sözcüsü: "Jason'ı seçtik çünkü modelimizin normal bir adam gibi gözükmesini istedik. Görünüşü şimdilik istediğimiz gibi: çok erkeksi ve ve sıradan bir modele de benzemiyor." yorumlarında bulundu. 1993'te The Shamen tarafından yapılan Comin' On Strong, 1994'te Erasure tarafından yapılan Run to the Sun ve 1995'te The Beautiful South tarafından yapılan Dream a Little of Me gibi müzik kliplerinde küçük de olsa rol aldı.

Statham bir süre sahte mallar satarak da para kazanıyordu. Daha sonra Statham modellik yapmasıyla kendisine medyada bir yer edindi. French Connection'da Britanyalı yönetmen Guy Ritchie ile tanışır. Ritchie bir film projesinde çalışmaktadır ve acilen bir oyuncuya ihtiyacı vardır. Ritchie, Statham'ın geçmişini öğrenince artık yeni oyuncusunu bulmuş olur. Bu yüzden Statham, Ritchie ile çok iyi arkadaştır. Jason Statham, Bacon rolünü (çeviride domuz pastırması) 1998 hit filmi olan Lock, Stock and Two Smoking Barrelsla alır. Film halk ve eleştirmenler tarafından iyi tepkiler almaya başlar. Ve böylece Statham'ın ikinci filmi olan Snatch çekilir. Filmde Brad Pitt, Benicio Del Toro ve Dennis Ferina gibi popüler oyuncular filmde rol alır ve yönetmen yine Guy Ritchie'dir.

Film gişede 80 milyon dolar gibi bir hasılat elde etmeyi başarır. Hemen ardından Statham Hollywood filmlerinde yardımcı oyuncu olarak yardımcı rollerde oynamaya başlar. 2001 yapımı John Carpenter'in Ghosts of Mars ve başrolünü Jet Linin oynadığı, The One filmi. Ardından Turn It Up filminde Bay B olarak görünür fakat bu film pek ünlenmez ancak daha sonra bu sefer Guy Ritchie'nin yapımcı olduğu Mean Machine'de rol alır ve ilk defa bir filmde dövüşür.

2002 yapımı The Transporter ve ardından 2005 yılında devam filmi olan The Transporter 2 filmleriyle ünlü Çin aksiyon koreografi sanatçısı Corey Yuen ile çalışır ve bu filmdeki gerek aksiyon, gerekde dövüş sahneleriyle kendisine aksiyon filmleri dünyasında iyi bir yer edinir. 2003 yılında rol aldığı The Italian Job (2003) filminde Handsome Rob (Yakışıklı Rob) karakterini canlandırarak bir kez daha aksiyonda başarılı olduğunu ıspatlar, Cellular (2004) filmiyle yardımcı rollerde gözükür. Ardından Statham, Revolver filminde rol alır ancak film eleştirmenler tarafından yerden yere vurulur ayrıca bu film de Guy Ritchie'nin filmidir. 2006 yılında Crank filminde oynar, 2004-2005 arası çekilen Chaos filminde Wesley Snipes, Henry Czerny ve Ryan Phillippe'ninde olduğu kadrolu bir filmde rol alır. 2006 yılında tamamen komedi filmi olan The Pink Panther filminin yeni versiyonunda rol alır. Filmde küçük fakat çok önemli bir rol olan Yves Gluant olarak çekilir ki, filmin kadrosu da oldukça büyüktür. Ardından gelen Jet Li ile olan War filmiyle beyaz perdelerde boy göstermeye devam eder. İtalyan İşi filmindeki Yakışıklı Rob rolünde oynar. Bu arada In the name of the King filmi ise 2006 yılında galası yapılsa da teknik sebeplerden dolayı sinemaları ziyaret etmemiştir.

2010 yapımı The Expendables (Cehennem Melekleri) filminde yüksek bir kadro ile çalışmıştır ve filmin getirdiği başarı ile 2012 yılında The Expendables 2 (Cehennem Melekleri 2) olarak yeni filmi çıkmıştır. 2014 yılında ise bu serinin 3. filmi de çıkmıştır. Statham'ın rol aldığı Fast & Furious 7 Nisan 2015'te vizyona girdi ve 2016'da The Mechanic (Mekanik) filminin devamı olacak olan Mechanic: Resurrection'da yer aldı. Ayrıca Ajan adlı bir komedi filminde Melissa McCarthy birlikte başrolde yer aldı.

JASON STATHAM EŞİ KİM?

Statham 2004 yılına kadar model Kelly Brook ile yedi yıllık bir ilişkisi oldu. Brook'un bir film setinde Billy Zane ile tanışması bu ilişkinin son bulmasına neden oldu. Statham, Nisan 2010'dan beri model Rosie Huntington-Whiteley ile birliktedir. Çift 10 Ocak 2016'da nişanlandıklarını açıkladı.

JASON STATHAM FİLMLERİ

YılBaşlıkRolNotlar
1998Ateşten Kalbe, Akıldan DumanaBacon
2000SnatchTurkish
Turn It UpMr. B
2001Mars'ın HayaletleriSergeant Jericho Butler
TekMVA Agent Evan Funsch
Sıradışı SanıklarMonk
2002TaşıyıcıFrank Martin
2003İtalyan İşiHandsome Rob
2004Tetikçinin GecesiAirport manCameo
Ölüm HattıEthan Greer
2005Taşıyıcı 2Frank Martin
RevolverJake Green
LondonBateman
KaosDetective Quentin Conners
2006The Pink PantherYves GluantAdı geçmiyor
TetikçiChev Chelios
2007SuikastçıFBI Agent John Crawford
2008Banka İşiTerry Leather
Özgürlük SavaşçısıFarmer Daimon
Ölüm YarışıJensen Garner "Frankenstein" Ames
Truth in 24AnlatıcıBelgesel
Transporter 3Frank Martin
2009Crank: High VoltageChev Chelios
201013Jasper Bagges
Cehennem MelekleriLee Christmas
2011MekanikArthur Bishop
Gnomeo & JulietTybaltSeslendirme
BlitzDetective Sergeant Tom Brant
Seçkin TetikçilerDanny Bryce
2012Truth in 24 IIAnlatıcıBelgesel
SafeLuke Wright
Cehennem Melekleri 2Lee Christmas
2013ParkerParker
Hızlı ve Öfkeli 6Deckard Shaw[a]Cameo
Hummingbird (U.S. title: Redemption)Joey Jones
HomefrontPhil Broker
2014Cehennem Melekleri 3Lee Christmas
2015Wild CardNick Wild
Hızlı ve Öfkeli 7Deckard Shaw
AjanRick Ford
2016Mekanik: DirilişArthur Bishop
2017Hızlı ve Öfkeli 8Deckard Shaw
2018Meg: Derinlerdeki DehşetJonas Taylor
2019Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve ShawDeckard Shaw

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