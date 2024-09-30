John Wick 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Sevilen film serileri arasında yer alan John Wick, 4. filmiyle bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski otururken, senaryosu Shay Hatten, Michael Finch tarafından kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için "John Wick 4 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte John Wick 4 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Vizyona girdiği 2023 yılında aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin dikkatini çeken John Wick 4 filmi, 30 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı John Wick 4 filmi, aksiyon-gerilim türünde kaleme alınmıştır. İşte John Wick 4 filmi oyuncuları ve konusuna ilişkin tüm detaylar...
JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?
John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor. John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.
JOHN WİCK 4 OYUNCULARI
Keanu Reeves
Laurence Fishburne
Rina Sawayama
Lance Reddick
Ian McShane