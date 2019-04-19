Kaan Tangöze çocuklarıyla eğlendi

Kıvılcım Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün boşandığı eşi Seçkin Piriler’den dünyaya gelen çocukları Hakan ve Volkan’la bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tangöze, çocuklarıyla birlikte keyifli alışveriş yaptı