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Bebeğine kavuşmak için gün sayan Kıvılcım Ural, baby shower partisi organize etti. Ural, birçok arkadaşı ve ailesinin katıldığı partiden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ural, katılanlara, "Müthiş bir gün, hepinizi çok seviyorum" sözleriyle teşekkür etti.