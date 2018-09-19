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Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin, uğruna iki yıl önce Seçkin Piriler’den boşandığı sevgilisi Kıvılcım Ural’ın dört aylık hamile olduğu öğrenildi.